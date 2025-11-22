Refuerzan la seguridad vial en Collón Curá y Bajada Colorada

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos desplegó este viernes dos equipos de seguridad vial, ubicados en Collón Curá y Bajada Colorada, para garantizar una circulación segura hacia la zona sur de la provincia durante el fin de semana largo.

El operativo apunta a ordenar el tránsito en rutas de alto flujo turístico y brindar asistencia inmediata ante cualquier eventualidad. Los equipos permanecerán activos durante toda la jornada y monitorearán los principales corredores de acceso al sur.

Las autoridades informaron que el dispositivo se repetirá el lunes, acompañando el regreso de quienes vuelvan a sus hogares, con el objetivo de asegurar un retorno seguro, ordenado y tranquilo.