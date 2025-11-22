spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, noviembre 22, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Refuerzan la seguridad vial en Collón Curá y Bajada Colorada

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos desplegó este viernes dos equipos de seguridad vial, ubicados en Collón Curá y Bajada Colorada, para garantizar una circulación segura hacia la zona sur de la provincia durante el fin de semana largo.

El operativo apunta a ordenar el tránsito en rutas de alto flujo turístico y brindar asistencia inmediata ante cualquier eventualidad. Los equipos permanecerán activos durante toda la jornada y monitorearán los principales corredores de acceso al sur.

Las autoridades informaron que el dispositivo se repetirá el lunes, acompañando el regreso de quienes vuelvan a sus hogares, con el objetivo de asegurar un retorno seguro, ordenado y tranquilo.

Previous article
Cinco horas de trabajo para frenar incendio rural
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Gran Fondo 7 Lagos: cortes totales este fin de semana

DEPORTES 0
La organización del Gran Fondo 7 Lagos confirmó que...

Jair Bolsonaro enfrenta nueva detención en medio de causas judiciales

INTERNACIONALES 0
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido de manera...

Última fecha del Enduro APE será en Piedra del Águila

DEPORTES 0
El Enduro APE volverá a Piedra del Águila este...

Más leídos

Gran Fondo 7 Lagos: cortes totales este fin de semana

DEPORTES 0
La organización del Gran Fondo 7 Lagos confirmó que...

Jair Bolsonaro enfrenta nueva detención en medio de causas judiciales

INTERNACIONALES 0
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido de manera...

Última fecha del Enduro APE será en Piedra del Águila

DEPORTES 0
El Enduro APE volverá a Piedra del Águila este...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.