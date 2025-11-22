Cinco horas de trabajo para frenar incendio rural

Un incendio registrado este miércoles en inmediaciones de Zapala movilizó a personal del Parque Nacional Laguna Blanca, que brindó apoyo para contener el avance del fuego en un sector del campo perteneciente al Ejército Argentino, cerca de la zona de chacras de Michacheo.

El foco se inició durante la tarde noche del 20 de noviembre. En el lugar ya trabajaban la División Bomberos de la Policía de Neuquén y Defensa Civil de Zapala, que solicitaron la presencia del ICE Laguna Blanca para reforzar las tareas.

Los brigadistas del parque desplegaron herramientas y móviles para colaborar en el control del incendio, que generó una densa columna de humo visible desde la zona este de la ciudad y los alrededores rurales.

Tras más de cinco horas de trabajo conjunto, se logró contener el avance del fuego y extinguir las llamas que habían generado preocupación entre vecinos del sector.

Desde los equipos que intervinieron destacaron la coordinación entre el personal del ICE, Defensa Civil Zapala y la División Bomberos de la Policía, que permitió cerrar el operativo sin daños mayores.