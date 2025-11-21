Tensión en Junín de los Andes por el traslado de la Escuela 153

La Escuela Primaria 153 de Junín de los Andes suspendió todas sus actividades este miércoles, luego de un episodio de violencia verbal dirigido contra la directora y parte del equipo directivo. El hecho ocurrió el 20 de noviembre por la tarde, en medio del conflicto generado por el traslado definitivo al nuevo edificio ubicado en el barrio Nehuén Che.

Según informó la conducción escolar en un comunicado enviado a las familias, la agresión fue protagonizada por un grupo de padres y se suma a otros momentos de tensión registrados en las últimas semanas. “Ocurrió una grave situación de violencia verbal hacia la directora, llevada adelante por un grupo de padres o madres. Esto se suma a diversas situaciones negativas ante la decisión del traslado”, señalaron. También remarcaron que el personal “no es responsable de la decisión tomada” y que el equipo se siente expuesto.

La institución resolvió la suspensión de clases y proyectos hasta que se presenten las autoridades competentes y convoquen a una reunión con las familias. La medida afecta a más de 300 estudiantes, que quedan sin actividades en la última semana del ciclo lectivo, lo que podría comprometer el acto de fin de año.

El conflicto se agravó tras la decisión del Consejo Provincial de Educación, que dispuso la mudanza al edificio nuevo, más amplio y de uso exclusivo para la Escuela 153. Un sector de la comunidad escolar rechaza este traslado debido al valor simbólico del edificio histórico que actualmente comparten con la ESRN 31 y el CENS 11.

Por ahora, el CPE no difundió un comunicado oficial. Se aguarda una intervención de la supervisión escolar y una reunión urgente para restablecer condiciones de seguridad y definir el regreso a la actividad.