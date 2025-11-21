spot_img
viernes, noviembre 21, 2025
Nuevos soldados voluntarios egresaron en Junín de los Andes

NEUQUÉN
1 min.lectura

La Guarnición Militar de Junín de los Andes fue escenario este jueves de una ceremonia cargada de significado para la comunidad y para el país. En un acto protocolar, se concretó la conmemoración de los nuevos soldados voluntarios egresados, jóvenes que completaron con éxito su período de instrucción y que desde ahora integran formalmente las filas de la fuerza militar.

El encuentro reunió a familiares, amigos y autoridades que se acercaron para acompañar a los egresados en este paso central dentro de su formación. La presencia del público reflejó el valor social que mantiene la institución y el reconocimiento comunitario hacia quienes eligen este camino.

Durante la ceremonia se subrayaron los pilares que guiaron el proceso de capacitación: disciplina, compromiso y esfuerzo, tres elementos que definen la vida militar y que serán esenciales para la trayectoria que inician los nuevos soldados. Las intervenciones oficiales resaltaron que estos valores permiten sostener la preparación operativa y el servicio permanente a la Nación.

La actividad incluyó momentos protocolares propios de la tradición castrense, entre ellos la presentación de los cuerpos formados, la entrega de distinciones y el saludo final a los nuevos voluntarios. Cada instancia fue acompañada por un clima de respeto y orgullo, tanto por parte del personal de la Guarnición como de las familias presentes.

Para los jóvenes egresados, el acto no solo marcó el cierre de una etapa de instrucción, sino el inicio de un recorrido profesional donde continuarán desarrollando aptitudes físicas, técnicas y operativas. Desde la fuerza destacaron que el ingreso de nuevos soldados fortalece la estructura de formación y garantiza el recambio de generaciones dentro del sistema militar.

La jornada concluyó con la despedida protocolar y el reconocimiento público a todos los egresados, quienes celebraron junto a sus seres queridos un logro que simboliza vocación de servicio y responsabilidad institucional.

