Presentan el presupuesto 2026 del Poder Legislativo por $72 mil millones

La prosecretaria administrativa Ayelén Gómez presentó el presupuesto 2026 del Poder Legislativo, que establece un gasto total de $72 mil millones para garantizar el funcionamiento institucional el próximo año. La exposición se realizó ante la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuenta y Obras Públicas (B).

Gómez explicó que el 85% del presupuesto estará destinado al pago de salarios y que el 15% restante cubrirá gastos operativos. Indicó además que la proyección se elaboró sobre pautas macroeconómicas oficiales y que la Legislatura mantiene un superávit del 8,8%, monto que integra el Fondo de Contingencias (NAP), que volverá a utilizarse en 2026.

A octubre, el NAP asciende a $5.400 millones, a los que se sumarán $1.900 millones previstos para el próximo ejercicio. Este fondo permitirá afrontar variaciones salariales o aumentos edilicios que se ubiquen por encima del IPC.

La presentación incluyó también la reorganización interna del esquema presupuestario: los programas pasarán de 23 a 19, y la planta proyectada será de 618 agentes, unos 20 menos que la actual. Del total, el 68% pertenece a planta permanente.

El desglose de recursos prevé $61.700 millones para personal, $1.900 millones para contingencias, $1.800 millones para bienes de consumo, $5.500 millones para servicios no personales, $569 millones para bienes de uso, $374 millones para transferencias y $420 millones para erogaciones figurativas. La variación respecto del ejercicio vigente es de 29,08%.

La comisión continuará el análisis la próxima semana.