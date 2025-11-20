Simulacro aéreo en Chapelco evaluó respuesta ante emergencias

spot_img
Un simulacro de accidente aéreo se realizó en el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco), con la participación de más de 30 instituciones nacionales, provinciales, municipales y privadas en un ejercicio integral de respuesta ante emergencias aeronáuticas.

La jornada incluyó despliegues simultáneos en la pista, en áreas perimetrales y en los centros de salud de ambas localidades.

El operativo buscó fortalecer los protocolos de emergencia, optimizar los tiempos de reacción y evaluar la coordinación interinstitucional frente a un posible accidente aéreo. También se probaron los mecanismos de asistencia médica, traslado de heridos y comunicación entre equipos.

Participaron el Hospital Ramón Carrillo, el SIEN, Protección Civil, las Defensas Civiles de San Martín y Junín de los Andes, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía del Neuquén, personal operativo del aeropuerto y un helicóptero que realizó maniobras de evacuación.

La coordinación general se realizó junto a la Secretaría de Emergencias, la ANAC, los Bomberos del Aeropuerto Chapelco y el Comité Operativo de Emergencia local. Veedores especializados supervisaron todo el ejercicio y evaluarán los procedimientos aplicados.

El simulacro no afectó la operatoria del aeropuerto, aunque implicó un amplio despliegue de vehículos de emergencia, ambulancias y unidades de apoyo hacia hospitales de San Martín y Junín de los Andes.

