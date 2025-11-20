Simulacro aéreo en Chapelco evaluó respuesta ante emergencias

Un simulacro de accidente aéreo se realizó en el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco), con la participación de más de 30 instituciones nacionales, provinciales, municipales y privadas en un ejercicio integral de respuesta ante emergencias aeronáuticas.

La jornada incluyó despliegues simultáneos en la pista, en áreas perimetrales y en los centros de salud de ambas localidades.

El operativo buscó fortalecer los protocolos de emergencia, optimizar los tiempos de reacción y evaluar la coordinación interinstitucional frente a un posible accidente aéreo. También se probaron los mecanismos de asistencia médica, traslado de heridos y comunicación entre equipos.

Participaron el Hospital Ramón Carrillo, el SIEN, Protección Civil, las Defensas Civiles de San Martín y Junín de los Andes, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía del Neuquén, personal operativo del aeropuerto y un helicóptero que realizó maniobras de evacuación.

La coordinación general se realizó junto a la Secretaría de Emergencias, la ANAC, los Bomberos del Aeropuerto Chapelco y el Comité Operativo de Emergencia local. Veedores especializados supervisaron todo el ejercicio y evaluarán los procedimientos aplicados.

El simulacro no afectó la operatoria del aeropuerto, aunque implicó un amplio despliegue de vehículos de emergencia, ambulancias y unidades de apoyo hacia hospitales de San Martín y Junín de los Andes.