Los colegios privados podrán fijar sus propias cuotas

El Gobierno nacional oficializó la desregulación de los aranceles en los colegios privados, poniendo fin a más de 30 años de control estatal sobre las cuotas y matrículas.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el decreto 787/2025, otorga a los establecimientos educativos de gestión privada la posibilidad de fijar libremente sus precios, sin requerir autorización del Estado.

En los considerandos, el Ejecutivo señaló que era necesario “revisar el marco normativo vigente” para favorecer un entorno que garantice la sostenibilidad de las instituciones y el derecho a una educación de calidad.

El decreto también plantea que las regulaciones anteriores generaban restricciones que dificultaban la adaptación de los colegios a las condiciones económicas del país.

Con esta disposición, las instituciones privadas de todo el país contarán con autonomía plena para definir sus aranceles según sus costos, servicios y políticas institucionales.