Tradición y orgullo nacional: lo que representa el 10 de noviembre

lunes, noviembre 10, 2025
EFEMÉRIDESNACIONALES
Cada 10 de noviembre, la Argentina celebra el Día de la Tradición, en homenaje al escritor José Hernández, autor del Martín Fierro, una de las obras más representativas de la literatura nacional.

La fecha fue instituida por la Ley Nacional 21.154 en 1975, aunque su conmemoración comenzó en 1939 en la provincia de Buenos Aires y luego se extendió a todo el país.

El Martín Fierro simboliza el espíritu gauchesco y también ofrece una reflexión sobre la libertad, la injusticia y la identidad nacional. La figura del gaucho, con su vida sencilla y su sentido del honor, es un emblema de los valores que moldearon la cultura argentina.

La tradición, entendida como el conjunto de valores y costumbres transmitidos de generación en generación, abarca la diversidad que define al país. El mate, la guitarra, el caballo y las danzas folclóricas reflejan la fusión entre herencias indígenas, africanas y europeas.

Más que un recuerdo del pasado, esta fecha busca revalorizar la diversidad cultural y reconocer que las tradiciones son una construcción viva que evoluciona con cada generación.

