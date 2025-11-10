Universidades: paro nacional y reclamo presupuestario

El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo con el anuncio de un paro nacional de 72 horas por parte de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica. La medida se extenderá del miércoles 12 al viernes 14 de noviembre, en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto educativo.

Desde los gremios advirtieron que los salarios quedaron muy por debajo de la inflación y que varias instituciones “ya declararon la emergencia presupuestaria porque los fondos actuales no alcanzan para terminar el año”.

El reclamo incluye la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada en su momento y luego restituida por el Congreso, pero aún sin aplicación por parte del Ejecutivo. Las universidades piden que se garantice la continuidad de programas de investigación, becas y funcionamiento básico.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reiteró que no habrá aumentos salariales en los términos solicitados por los sindicatos, señalando que “no está previsto un incremento de esa magnitud”.

De acuerdo con un informe de Conadu, los salarios docentes y no docentes perdieron 38,7% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, mientras que los gastos de funcionamiento se redujeron un 33,4% en el mismo período.

El conflicto se desarrolla en plena discusión del Presupuesto 2026, que contempla la derogación de leyes que fijan pisos mínimos de inversión en educación y ciencia. Los gremios advirtieron que el plan de lucha podría extenderse si no hay respuestas concretas.