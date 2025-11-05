spot_img
miércoles, noviembre 5, 2025
El Gobierno otorgó un aumento del 60% al personal del Garrahan

NACIONALES
El Gobierno nacional anunció un aumento salarial del 60% para los trabajadores del Hospital Garrahan, en el marco de un plan orientado a mejorar el orden, la transparencia y la eficiencia en la administración del centro de salud.

El incremento se aplicará sobre la asignación básica y alcanzará a personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

Según se informó, la medida forma parte de un proceso de actualización salarial impulsado por el Ejecutivo nacional. En septiembre, ya se había otorgado un bono mensual de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el asistencial, con el objetivo de recomponer ingresos y mantener la estructura operativa del hospital.

El Ministerio de Salud destacó que el aumento responde a criterios de gestión ordenada y eficiente, dentro del proceso de normalización de los salarios en el sistema público nacional.

El Gobierno rematará viviendas del Plan Procrear no adjudicadas
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

