miércoles, noviembre 5, 2025
El Gobierno rematará viviendas del Plan Procrear no adjudicadas

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
El Gobierno nacional anunció que pondrá a remate casas y departamentos del Plan Procrear que nunca fueron adjudicados. Se trata de unidades terminadas y financiadas con fondos públicos que permanecen vacías por desistimientos, demoras administrativas o falta de beneficiarios.

La medida integra el proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y busca recuperar el valor de las propiedades ociosas mediante subastas online abiertas al público.

Las operaciones se realizarán de forma virtual, a través de la plataforma oficial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), disponible en www.aabe.gob.ar, el mismo sistema utilizado para la venta de bienes estatales.

Cada vivienda tendrá un precio base y los interesados podrán presentar sus ofertas electrónicas dentro del plazo establecido. Para participar, se deberá registrarse, presentar documentación personal y fiscal, y pagar una garantía de participación.

Los adjudicatarios deberán acreditar capacidad de pago al finalizar la subasta, sin necesidad de contar con un crédito hipotecario previo.

Las propiedades están ubicadas en barrios planificados del Plan Procrear, con espacios verdes, infraestructura y cercanía a centros urbanos. El cronograma de subastas será publicado de manera progresiva en el sitio oficial de la AABE.

Redacción
Redacción

