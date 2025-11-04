spot_img
martes, noviembre 4, 2025
Parques Nacionales incorporó 35 brigadistas para reforzar la prevención de incendios

NACIONALES
La Administración de Parques Nacionales (APN) informó la incorporación de 35 nuevos brigadistas a partir del 1° de noviembre de 2025, como parte de las políticas del Gobierno Nacional para reforzar la prevención y el combate de incendios forestales en la Patagonia.

Los nuevos integrantes poseen formación técnica especializada y capacitación en prevención, detección y control de incendios, además de conocimientos en seguridad operativa y trabajo en terreno, lo que representa un aporte clave al fortalecimiento institucional del sistema.

Estas incorporaciones son un refuerzo estratégico para la región patagónica, una de las zonas de mayor riesgo ígneo del país, y consolidan la presencia del Estado Nacional en la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental.

Desde Parques Nacionales destacaron que el organismo mantiene un trabajo articulado con los gobiernos provinciales, municipales y nacionales que integran el Sistema Federal del Manejo del Fuego, con foco en la prevención, la respuesta temprana y la recuperación de los ecosistemas afectados por incendios forestales.

