Día del Bancario 2025: feriado nacional para los empleados del sector

Este jueves 6 de noviembre los bancos de todo el país permanecerán cerrados por la conmemoración del Día del Bancario, que recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que representa a los trabajadores del sistema financiero.

Según el convenio colectivo vigente, la jornada se considera feriado para el personal bancario, por lo que no habrá atención al público ni operaciones presenciales en ninguna sucursal.

Durante el feriado no podrán realizarse trámites como depósitos o extracciones por ventanilla, apertura o cierre de cuentas, solicitud de créditos ni operaciones en los mercados financieros o cambiarios.

En cambio, los canales digitales funcionarán con normalidad: los cajeros automáticos permitirán extracciones, depósitos y consultas, mientras que el Home Banking y las aplicaciones móviles seguirán habilitados para transferencias, pagos de servicios e impuestos y revisión de saldos.

Las transferencias inmediatas podrán efectuarse, aunque su acreditación podría demorarse hasta el siguiente día hábil, lo mismo que los cheques y pagos programados.

El Día del Bancario recuerda la creación de la Asociación Bancaria el 6 de noviembre de 1924, cuando los trabajadores comenzaron a organizarse frente a jornadas laborales de hasta 12 horas diarias.

Este 2025, además del feriado, los empleados del sector recibirán un bono especial de $1.708.032,46, acordado entre el sindicato y las entidades financieras.