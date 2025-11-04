spot_img
martes, noviembre 4, 2025
Día del Bancario 2025: feriado nacional para los empleados del sector

NACIONALES
Redacción
1 min.lectura

Este jueves 6 de noviembre los bancos de todo el país permanecerán cerrados por la conmemoración del Día del Bancario, que recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que representa a los trabajadores del sistema financiero.

Según el convenio colectivo vigente, la jornada se considera feriado para el personal bancario, por lo que no habrá atención al público ni operaciones presenciales en ninguna sucursal.

Durante el feriado no podrán realizarse trámites como depósitos o extracciones por ventanilla, apertura o cierre de cuentas, solicitud de créditos ni operaciones en los mercados financieros o cambiarios.

En cambio, los canales digitales funcionarán con normalidad: los cajeros automáticos permitirán extracciones, depósitos y consultas, mientras que el Home Banking y las aplicaciones móviles seguirán habilitados para transferencias, pagos de servicios e impuestos y revisión de saldos.

Las transferencias inmediatas podrán efectuarse, aunque su acreditación podría demorarse hasta el siguiente día hábil, lo mismo que los cheques y pagos programados.

El Día del Bancario recuerda la creación de la Asociación Bancaria el 6 de noviembre de 1924, cuando los trabajadores comenzaron a organizarse frente a jornadas laborales de hasta 12 horas diarias.

Este 2025, además del feriado, los empleados del sector recibirán un bono especial de $1.708.032,46, acordado entre el sindicato y las entidades financieras.

Zapala se prepara para una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada

ENTRETENIMIENTOS 0
Los días 14, 15 y 16 de noviembre, la...

Starlink: SpaceX lanza una advertencia global por antenas que podrían quedar fuera de servicio

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
SpaceX comenzó a enviar una advertencia a los usuarios...

Olimpiadas Bomberiles IAPG 2025 en Cutral Co

NEUQUÉN 0
Una dotación de bomberos neuquinos participa en las Olimpiadas...

