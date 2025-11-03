Más de 80 mil autos mellizos circulan en Argentina

Más de 80.000 autos mellizos circulan actualmente en la Argentina, de acuerdo con un relevamiento de las ONG Defendamos Buenos Aires y Defendamos la República Argentina, encabezadas por el abogado Javier Miglino. El informe detalla que ocho de cada diez vehículos clonados son camionetas, 4×4 o pick ups, los más cotizados del mercado.

Miglino explicó que la estafa con autos clonados crece a través de ventas en plataformas online como Marketplace y OLX. “Los compradores pagan antes de verificar la legalidad del auto y, al intentar inscribirlo, descubren que fue robado y que los papeles son falsos”, sostuvo.

Detrás del delito actúan dos grupos organizados: uno roba los vehículos y el otro se ocupa de crear documentación apócrifa. “Los autos se dejan unos días estacionados, se les cambian las chapas y se replican los datos de otro vehículo igual, lo que dificulta su detección”, explicó el abogado.

El artículo 292 del Código Penal contempla penas de tres a ocho años de prisión por falsificar documentación relacionada con vehículos. Miglino insistió en que las operaciones deben hacerse en el Registro Automotor y durante su horario habitual para reducir riesgos.

El letrado también vinculó este tipo de autos con las “viudas negras”, bandas que en 2025 causaron 26 muertes. “Varias usaban o revendían autos mellizos. En Villa Lugano fueron detenidas dos mujeres con una Volkswagen Nivus robada, junto a otra en un Audi A1”, precisó. Los vehículos quedaron a disposición de la Justicia.