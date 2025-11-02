Gobierno oficializa nuevo aumento del gas

El Gobierno nacional anunció un aumento del 3,8% en las tarifas de gas natural para los usuarios, a través de la Resolución 1698/2025, publicada en el Boletín Oficial. El ajuste se aplicará a cada metro cúbico de 9.300 kcal ingresado a la red de ductos.

El incremento implica un recargo del 7,2% en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Según el ministro de Economía, Luis Caputo, también alcanzará al autoconsumo, calculándose multiplicando el volumen, el precio promedio ponderado y la alícuota correspondiente.

El ENARGAS comunicará los cambios a las empresas y ajustará la facturación, mientras que las distribuidoras trasladarán el recargo completo al precio final del gas. La Resolución 433/2025 modifica además el PIST por región y obliga a las empresas a adecuar sus contratos en un máximo de cinco días corridos.

Los nuevos precios regionales varían según distribuidora y provincia, desde 2.784 pesos en Tierra del Fuego hasta 2.943 pesos en Mendoza, San Juan y San Luis. La medida busca garantizar la aplicación correcta de los recargos y la transparencia en la facturación del gas natural.