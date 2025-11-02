Federico Machado ya está en Buenos Aires a la espera de extradición

El empresario Federico “Fred” Machado llegó a Buenos Aires a la espera de su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Su traslado desde Neuquén se adelantó al sábado 1° de noviembre, antes de la fecha originalmente prevista.

Según fuentes judiciales, Machado arribó a Ezeiza acompañado por una comitiva de Interpol y fue alojado en la sede de la Policía Federal Argentina en Villa Lugano, donde permanecerá bajo custodia hasta ser entregado a las autoridades norteamericanas.

La extradición se realizará entre el 5 y 7 de noviembre mediante un vuelo de línea desde Ezeiza, con la custodia y los gastos a cargo de funcionarios estadounidenses. El juez Gustavo Villanueva ordenó que Machado permanezca en Buenos Aires hasta la llegada de la delegación estadounidense que coordinará la entrega.

El caso ganó relevancia por la relación del empresario con el diputado José Luis Espert, quien habría recibido aportes durante la campaña presidencial de 2019, incluyendo 36 vuelos en aviones de Machado y una transferencia de 200.000 dólares. Espert renunció a su candidatura y quedó bajo investigación.

En Texas, la justicia acusa a Machado de integrar una organización dedicada a la distribución de cocaína y a un esquema de fraude y lavado de activos. El empresario niega los cargos y declaró que “estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y confié en la gente equivocada”.

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno argentino dispuso la extradición inmediata y coordinó los pasos administrativos y diplomáticos necesarios. Mientras tanto, se mantiene la seguridad y vigilancia sobre Machado durante su estadía en la dependencia policial.