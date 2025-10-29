spot_img
miércoles, octubre 29, 2025
Patricia Bullrich anticipa proyecto de ley contra violencia intrafamiliar

NACIONALES
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó este martes ante la comisión de Presupuesto de Diputados un balance de gestión y estadísticas sobre homicidios y femicidios, en el marco de la defensa de las partidas de su cartera para el Presupuesto 2026.

Según los datos, en 2024 se registraron 313 mujeres asesinadas de un total de 1.600 homicidios, lo que representa una tasa del 1,3%. En el primer semestre de 2025 se contabilizaron 126 homicidios de mujeres, y Bullrich proyectó que el año podría cerrar con la tasa más baja de la historia argentina, alrededor del 1%.

La ministra explicó que la reducción se logró gracias a una estrategia focalizada, dado que el 90% de los homicidios intencionales se concentran en solo el 10% de los municipios del país. “Esto nos permitió tener una presencia inteligente. En muchos lugares trabajamos con comandos unificados con las provincias, y los homicidios van bajando porque estamos donde el delito está más arraigado”, afirmó.

Bullrich adelantó que en los próximos meses el Ministerio de Seguridad presentará un proyecto de ley sobre violencia de género, violencia relacionada e intrafamiliar, con el objetivo de reforzar las políticas de protección y prevención de la violencia contra las mujeres y en el ámbito familiar.

Caso Cecilia Strzyzowski: siete imputados ante un jurado popular
