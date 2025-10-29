Caso Cecilia Strzyzowski: siete imputados ante un jurado popular

Este martes comenzó en Resistencia el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023, uno de los casos más resonantes de los últimos años en la provincia. Un jurado popular deberá definir la responsabilidad de siete imputados, entre ellos César Sena, pareja de la víctima y presunto autor material, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados de planificar y encubrir el crimen.

“Quiero prisión perpetua para todos”, declaró Gloria Romero, madre de Cecilia, al llegar a los tribunales. Contó que debió abandonar la provincia junto a su otra hija por amenazas recibidas, y pidió protección policial.

La mujer aseguró que su hija podría haber estado embarazada al momento del crimen. “Encontré unos lentes que decían ‘abuela’. Grité, no lo podía creer. Llevaba siete semanas de atraso”, relató ante los medios.

El proceso, que se realiza bajo el sistema de jurado popular, abarca delitos de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, junto a cargos por desaparición y encubrimiento. Declararán más de 100 testigos durante las próximas semanas.

“Los Sena no tienen arrepentimiento. Solo quiero justicia por mi hija”, cerró Gloria Romero.