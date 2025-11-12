Fred Machado se declaró no culpable ante la Justicia de Texas

El empresario argentino Federico “Fred” Machado se declaró “no culpable” ante la Justicia federal de Texas, en el marco de la causa que lo investiga por narcotráfico, lavado de activos y fraude. Con esta decisión, el acusado rechazó la posibilidad de un acuerdo con la fiscalía para reducir su pena y enfrentará un juicio oral durante 2026.

La presentación fue realizada ante el juez Bill Davis, luego de que el empresario recibiera la quinta y última ampliación de cargos, similares a los que afrontó su exsocia Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada en mayo de 2023 a 16 años de prisión.

La resolución de Machado descarta una colaboración judicial que pudiera incluir información sobre campañas electorales presuntamente financiadas en Argentina, entre ellas la del diputado José Luis Espert, a quien se lo vincula dentro de la investigación.

De acuerdo con los registros de la fiscalía, Machado habría transferido al menos 200.000 dólares a Espert en 2020 mediante el Bank of America, utilizando la modalidad “further credit to”, que permite identificar al beneficiario final de fondos de origen dudoso. En la documentación figura además la matrícula del avión presuntamente cedido al dirigente: N28FM.

El expediente “USA v. Mercer-Erwin et al” detalla un entramado de empresas de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow, empleados para canalizar dinero proveniente del narcotráfico a través de operaciones de compra y venta de aeronaves.

Machado presentó su declaración por escrito, junto a su abogada Jamie Hoxie Solano, antes del plazo límite del 15 de diciembre. Permanece detenido en el Centro de Detención del condado de Fannin, tras haber sido extraditado desde Argentina, donde estuvo cuatro años bajo arresto domiciliario.