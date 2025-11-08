spot_img
sábado, noviembre 8, 2025
Rodrigo Paz asumió en Bolivia con críticas y promesas de apertura

INTERNACIONALES
Redacción
El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, asumió este sábado tras vencer en el inédito balotaje de octubre, con un discurso de tono firme que combinó críticas a la herencia recibida y promesas de libertad económica y apertura internacional.

El acto se desarrolló en La Paz, con la presencia de Javier Milei, Santiago Peña, Gabriel Boric, Daniel Noboa y Yamandú Orsi. Paz calificó la jornada como “un nuevo comienzo” y sostuvo que Bolivia “se abre al mundo después de años de aislamiento”.

El mandatario delineó un plan de “capitalismo para todos”, enfocado en emprendedores y productores, con medidas como créditos blandos, reducción de aranceles y menos regulaciones.

En su mensaje, denunció que recibe “la peor crisis de las últimas cuatro décadas” y apuntó contra el “Estado tranca”, al que definió como “corrupto y burocrático”. “La ideología no alimenta a nadie. Lo que da de comer es el empleo, la producción y el respeto a la propiedad privada”, enfatizó.

Paz también envió un mensaje directo a los expresidentes: “Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el gas?”, frase que fue celebrada con aplausos.

Previous article
Río de Janeiro vive jornada de violencia sin precedentes
Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

