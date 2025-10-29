Río de Janeiro vive jornada de violencia sin precedentes

Río de Janeiro vivió este martes una jornada de caos y violencia durante un megaoperativo contra el crimen organizado, considerado el más letal en la historia de la ciudad. Según cifras oficiales, 64 personas murieron, incluidos cuatro policías, y unas 80 fueron detenidas, en un despliegue que involucró a más de 2.500 agentes.

El operativo buscaba frenar la expansión del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Brasil, dedicada al tráfico de drogas y armas, que controla amplias zonas de las favelas cariocas.

Los enfrentamientos comenzaron en Complexo da Penha y Complexo do Alemão, con más de 300.000 habitantes, y los criminales respondieron con tiroteos intensos y lanzamiento de granadas desde drones, mientras se registraron autos incendiados, barricadas y avenidas bloqueadas.

El gobernador, Claudio Castro, calificó la situación como una “guerra” y solicitó apoyo a las Fuerzas Armadas, aunque el Ejército rechazó tres veces enviar vehículos blindados.

La policía incautó 75 fusiles y gran cantidad de drogas. El operativo tenía como objetivo capturar al jefe del Comando Vermelho, Edgar Alves de Andrade, alias Doca, y varios de sus lugartenientes.

A pesar del alto número de víctimas, las autoridades sostienen que la acción era necesaria y basada en inteligencia policial, y aseguraron que continuarán implementando medidas similares para recuperar el control de las zonas dominadas por el crimen organizado.