lunes, octubre 27, 2025
Detuvieron a dos sospechosos por el robo millonario en el Museo del Louvre

INTERNACIONALES
Redacción
Una semana después del audaz robo de las joyas de la corona de Francia en el Museo del Louvre, la policía detuvo a dos de los cuatro sospechosos. Los investigadores creen que la banda actuó por encargo y planeaba escapar al extranjero.

Uno de los detenidos fue capturado en el aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle, cuando intentaba abordar un vuelo rumbo a Argelia. El otro fue interceptado en Seine-Saint-Denis, antes de viajar a Malí. Ambos tienen unos 35 años, antecedentes por hurtos y quedaron bajo custodia por robo en banda organizada y asociación ilícita.

El golpe, ocurrido el domingo pasado, expuso fallas en la seguridad del museo más visitado del mundo. Los ladrones se llevaron ocho joyas históricas valuadas en unos 88 millones de euros, que aún no fueron recuperadas.

La Brigada de Represión del Crimen Organizado (BRB) desplegó más de 100 agentes para rastrear a los autores. En la galería de Apolo, donde ocurrió el robo, hallaron 150 rastros biológicos, huellas y herramientas como amoladoras, guantes, gasolina y un soplete.

Durante la huida, los delincuentes dejaron caer una de las piezas: la corona de la emperatriz Eugenia, con más de 1300 diamantes y esmeraldas, que fue recuperada. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta de escape por París y sus alrededores.

La policía continúa tras los otros dos integrantes y las joyas desaparecidas, en una carrera contrarreloj.

