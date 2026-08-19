Caos y demoras en el Registro Automotor 6 de Neuquén: por qué están paralizados los trámites

En diálogo con Rivadavia Neuquén, especialistas advirtieron sobre el colapso operativo del sistema. La intervención del Registro Automotor 6 de Neuquén y la falta de insumos nacionales dejan a cientos de usuarios a la deriva.

La crisis operativa que atraviesa el Registro Automotor 6 de Neuquén expone una grave falla estructural que combina problemas del sistema nacional con irregularidades locales. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el mandatario automotor Claudio Álvarez detalló el complejo escenario que mantiene de rehenes a compradores, vendedores y concesionarias de la región, quienes no pueden disponer legalmente de sus vehículos.

Fallas en el turnero y una intervención que paralizó todo

El origen más visible del conflicto radica en el sistema nacional de asignación de turnos. Según explicó Álvarez, el “turnero” automatizado, operado desde Buenos Aires, continúa derivando ciudadanos a dependencias que no están en condiciones de operar con normalidad. “Es un robot. Vos pedís un turno y, en virtud del trámite y el domicilio, te lo otorga, pero las consultas en el registro seccional demuestran claramente que hay un problema”, señaló.

La situación se agravó drásticamente en la sede local, la cual se encuentra intervenida desde hace aproximadamente un mes por la encargada del Registro 4. Durante este proceso, la dependencia permaneció cerrada por casi 20 días, lo que generó un embudo de trámites ingresados, retiros pendientes y carpetas paralizadas que al día de hoy no logran resolverse.

Falta de patentes y el impacto en las calles

Al caos administrativo se suma un problema logístico a nivel país: la escasez de chapas patentes. Hace más de seis meses que los usuarios deben circular con permisos provisorios de papel, un problema originado por el cambio de proveedores estatales y la falta de licitaciones. Actualmente, más de 150.000 vehículos a nivel nacional circulan con chapas provisorias de papel debido a las millonarias deudas del Estado con la Casa de Moneda.

Esta parálisis afecta directamente al mercado automotor local y a la vida diaria de los neuquinos. “Te compraste un auto, te querés ir a Chile y no podés salir porque no tenés la chapa”, ejemplificó el mandatario. Las concesionarias, que enfrentan sus propios compromisos financieros, sufren la imposibilidad de entregar las unidades vendidas, actuando como zona de rebote para el constante reclamo de los compradores.

Auditorías y el futuro del sistema

El conflicto se enmarca en un contexto de revisión profunda de las dependencias por parte de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Las auditorías virtuales y presenciales buscan detectar irregularidades en los cobros de aranceles y en la gestión diaria de los registros, muchos de los cuales han sido cuestionados históricamente por sus métodos de designación hereditaria.

Mientras se define el futuro administrativo de estas oficinas y se normaliza la entrega de insumos, los mandatarios y usuarios de Neuquén exigen una solución urgente para destrabar un sistema que, en lugar de facilitar la registración de bienes, hoy funciona como una barrera burocrática infranqueable.