Autoridades chilenas refuerzan controles en el Paso Mamuil Malal

Distintas autoridades de Chile realizaron una inspección en el Paso Fronterizo Mamuil Malal, en la comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía, con el objetivo de fortalecer los controles de ingreso y salida hacia Argentina.

El operativo estuvo encabezado por el delegado presidencial Eduardo Abdala y el seremi de Seguridad Pública Israel Campusano, junto a efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

La inspección se da en un contexto de creciente preocupación por pasos clandestinos en la Cordillera de los Andes. En La Araucanía se detectaron unos 20 pasos ilegales, de los cuales el 70% ya cuenta con patrullajes preventivos. Campusano destacó que también se hicieron relevamientos en los pasos Pino Hachado e Icalma, buscando reforzar la cooperación binacional.

Durante la visita, se verificó la presencia de controles permanentes y rigurosos sobre personas y vehículos. Estas acciones han permitido detectar drogas, armas y dinero, además de ejecutar deportaciones según la normativa vigente.

La prefecta inspectora Catalina Barría, jefa regional de la PDI, subrayó la necesidad de identificar fallas y mejorar la seguridad interior, mientras que Abdala valoró la labor del personal que opera en condiciones climáticas extremas y anunció mayor coordinación con autoridades argentinas.

En paralelo, se confirmó la creación de una oficina de Aduanas en Temuco, que permitirá mejorar la trazabilidad de productos y el control fitosanitario, además de potenciar la competitividad económica regional.

El corredor cordillerano que une Neuquén con La Araucanía, donde se ubican los pasos Cardenal Samoré, Icalma, Pino Hachado y Mamuil Malal, es considerado uno de los más extensos y complejos de Sudamérica, con terreno difícil y baja densidad poblacional, factores que facilitan rutas no habilitadas usadas por redes de crimen organizado.

Ambos gobiernos avanzan en estrategias de cooperación, inteligencia y tecnología para cerrar el paso a actividades ilícitas y reforzar la seguridad binacional.