Elecciones en Chile: escenario ajustado y posible balotaje

Chile se encamina a un domingo clave con las elecciones presidenciales, un proceso que, según las tendencias recientes, podría anticipar un giro hacia la derecha antes de fin de año.

El primer turno tendrá lugar este 16 de noviembre y, por la variedad de postulaciones, es probable que ninguna candidatura supere el 50% más uno, lo que derivaría en un balotaje el 14 de diciembre.

El voto es obligatorio, con sanciones económicas por no asistir, y el padrón supera los 15,7 millones de electores. Además de elegir presidente, se renovará por completo la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado, un cambio que definirá el nuevo mapa político.

Con una campaña intensa y encuestas que muestran una disputa cerrada, el país llega a la elección atravesado por debates sobre seguridad, inflación, crecimiento económico y el rol del Estado. Los principales candidatos buscan captar a un electorado crítico, fragmentado y exigente frente a los desafíos del próximo gobierno.