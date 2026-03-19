Vuelve a ponerse en marcha el Hospital Norpatagónico

El gobierno de la provincia del Neuquén reactivará la obra del Hospital Regional Norpatagónico con financiamiento propio, tras aprobar un acuerdo transaccional con la empresa constructora mediante decreto.

La decisión había sido anticipada por el gobernador Rolando Figueroa, en el marco de un rediseño del sistema sanitario orientado a fortalecer la atención primaria y descentralizar la demanda hospitalaria.

La obra, ubicada en la meseta Z1 Sur de la ciudad de Neuquén capital, se encontraba paralizada. Con el nuevo esquema, los trabajos se retomarán de forma progresiva y por etapas, en función de las necesidades del sistema de salud y del contexto económico.

Según se indicó, el objetivo es avanzar en una red de atención más accesible, con mayor presencia en los barrios y menor presión sobre los hospitales de mayor complejidad.

El Hospital Norpatagónico es considerado uno de los proyectos sanitarios más relevantes de la provincia y uno de los centros de mayor complejidad planificados en el país, con impacto directo en el sistema público.