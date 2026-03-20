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La Policía de Neuquén convoca a médicos para su equipo

SALUD
Redacción
Author: Redacción
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La Policía de la Provincia del Neuquén lanzó una convocatoria abierta para incorporar profesionales médicos a su equipo de salud, en el marco de un proceso de fortalecimiento institucional.

La búsqueda está dirigida a especialistas en medicina laboral, psiquiatría, traumatología y ginecología, áreas consideradas clave para ampliar la cobertura sanitaria dentro de la fuerza.

Según se informó, los interesados deberán presentarse en la División Reclutamiento y Selección, ubicada en la Central de Policía de la ciudad de Neuquén, en la intersección de calles Lanín y Saavedra.

Para formalizar la postulación, se solicita la presentación de currículum vitae actualizado, fotocopia de DNI, título profesional y matrícula habilitante.

La recepción de la documentación se realiza de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 13.

La convocatoria se enmarca en la necesidad de reforzar la atención médica del personal policial, en un contexto donde la demanda de servicios de salud especializados continúa en crecimiento.

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