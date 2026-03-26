Dos de cada tres afiliados de PAMI usan hospitales públicos

El sistema público de salud en Neuquén atraviesa un escenario de demanda récord, impulsado por el creciente traslado de pacientes con cobertura social hacia hospitales y centros estatales.

De acuerdo con datos oficiales, dos de cada tres afiliados de PAMI se atienden actualmente en el sistema público. Sobre un universo cercano a 69 mil beneficiarios, 43.473 personas utilizan de forma activa hospitales y centros de salud provinciales, en una tendencia que se sostiene desde diciembre de 2023.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que este fenómeno genera una fuerte presión operativa, con impacto directo en los tiempos de espera, la ocupación de camas y la necesidad de ampliar recursos humanos y materiales.

Uno de los puntos más críticos es la demora en la provisión de insumos por parte de la obra social nacional. En ese contexto, pacientes con cobertura permanecen internados en hospitales públicos a la espera de prótesis o materiales de osteosíntesis, lo que extiende las internaciones y tensiona la capacidad del sistema.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, confirmó que la provincia mantiene un juicio contra PAMI por una deuda cercana a los $1.500 millones, aunque indicó que continúan las negociaciones para avanzar en un acuerdo tanto por los pagos atrasados como por las prestaciones en curso.

El incremento de la demanda también se refleja en el recupero financiero. Mientras en enero de 2024 se facturaron $838 millones a obras sociales, en febrero de 2026 la cifra alcanzó los $5.742 millones, lo que permite sostener inversiones en infraestructura y servicios.

En ese marco, Regueiro precisó que el sistema cuenta con 148 mil metros cuadrados de infraestructura, con la incorporación de 14 mil metros cuadrados en el último año, y remarcó que recientemente se registró un récord histórico de consultas, consolidando el crecimiento sostenido de la atención pública.