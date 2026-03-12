Cirugía pediátrica corrige fisura labiopalatina en un bebé

El Hospital Dr. Ramón Carrillo realizó una intervención quirúrgica para corregir una fisura labiopalatina en un paciente de ocho meses de edad, en un procedimiento que amplía la capacidad de atención especializada disponible en la región.

La cirugía fue realizada por el cirujano pediátrico Mariano Ojeda, del hospital Castro Rendón, junto al equipo de Cirugía Pediátrica del hospital de San Martín de los Andes, en un trabajo conjunto entre profesionales de distintas especialidades.

Tras la operación, el niño quedó bajo seguimiento del Servicio de Pediatría, que supervisó su evolución durante el período postquirúrgico mediante un abordaje interdisciplinario orientado a garantizar su recuperación.

La intervención había sido previamente evaluada y organizada por el área de Odontología, que realizó el seguimiento del paciente desde su nacimiento y coordinó la evaluación clínica necesaria para planificar la cirugía.

Las fisuras labiopalatinas son malformaciones congénitas que requieren tratamiento quirúrgico durante los primeros meses de vida y controles médicos posteriores para acompañar el desarrollo del habla, la alimentación y el crecimiento facial del paciente.