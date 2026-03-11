Comienza la vacunación antigripal en hospitales y centros de salud

La provincia de Neuquén comenzará este miércoles 11 de marzo la campaña de vacunación contra la gripe, una estrategia sanitaria destinada a proteger a los grupos con mayor riesgo de complicaciones frente a los virus respiratorios que circulan durante el invierno.

Según informaron desde el sistema de salud, la provincia ya recibió las dosis de la vacuna contra la Influenza y cuenta con stock suficiente para iniciar la aplicación en hospitales y centros de salud públicos.

La campaña se pondrá en marcha con la población incluida dentro del Calendario Nacional de Vacunación, que contempla a los grupos considerados prioritarios para la inmunización.

Entre ellos se encuentran personas gestantes en cualquier momento del embarazo, personas puérperas que no hayan recibido la vacuna durante la gestación, niños de entre 6 y 24 meses, personas mayores de 65 años, personal de salud y trabajadores esenciales, y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, como enfermedades crónicas o inmunocompromiso.

El inicio anticipado de la campaña responde a la circulación de una nueva variante del virus de la influenza en el país, identificada como H3N2 subclado K, y al adelanto de la temporada de enfermedades respiratorias.

De acuerdo con especialistas, esta variante no está asociada a cuadros más graves, aunque presenta mayor capacidad de transmisión, lo que podría generar un incremento en la demanda de atención médica durante los meses de frío.

La vacuna antigripal es gratuita, forma parte del calendario nacional para los grupos prioritarios y no requiere orden médica. Además, puede aplicarse en simultáneo con otras vacunas.

El objetivo de la campaña es reducir complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a la gripe, una enfermedad respiratoria viral que suele intensificarse durante el invierno.