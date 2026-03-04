Imputan a cirujano por operar sin autorización

El equipo fiscal de Villa Regina, junto a la Fiscalía de Estado, imputó a siete personas por una cirugía estética realizada en enero de 2025 sin autorización administrativa ni orden médica en el Hospital Área Programa de Villa Regina.

El cirujano fue acusado como autor de peculado de servicios. El anestesista, la ayudante del profesional y la paciente fueron señalados como partícipes necesarios, mientras que tres enfermeras quedaron imputadas como partícipes secundarios.

La intervención se llevó a cabo el 12 de enero de 2025, entre las 7:30 y las 18, con participación directa del cirujano, su ayudante y el anestesista, además del personal de quirófano. Según la fiscal del caso, el procedimiento se realizó por fuera del sistema regular de atención, sin registro formal ni habilitación administrativa, y con utilización de insumos, equipamiento y recursos humanos del hospital para beneficiar a la esposa del médico imputado.

Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal figuran la denuncia del director del hospital junto a la Fiscalía de Estado, copias del libro de guardia, de quirófano, de anestesia y de la historia clínica, además de protocolos internos y entrevistas al personal. También se incorporó una nota del Presidente del Colegio Médico local.

El juez de Garantías admitió la formulación de cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Estado informó que el cirujano ofreció una reparación económica por el uso indebido de recursos públicos. De acuerdo con la Secretaría Auditora, el perjuicio fue calculado en $6.077.520,98, suma que ya fue transferida al Estado provincial.

Pese a la compensación, la fiscalía ratificó la persecución penal. El expediente continuará en etapa investigativa para determinar responsabilidades en torno al uso irregular de recursos hospitalarios.