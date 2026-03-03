El plan visual escolar amplía su alcance

Con el objetivo de eliminar barreras visuales en el aula y garantizar igualdad de oportunidades, el Gobierno provincial activó un operativo sanitario que refuerza el plan de salud escolar con la llegada de dos unidades móviles del programa nacional “Ver para ser Libres”.

La iniciativa es coordinada entre el Gobierno del Neuquén y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, que aportó dos colectivos totalmente equipados para ampliar el esquema de entrega de lentes que la Provincia ya venía ejecutando.

Hasta ahora, el plan escolar neuquino alcanzaba a estudiantes de entre 5 y 8 años. Con la incorporación de los dispositivos nacionales, la cobertura se extenderá hasta adolescentes de 17 años, lo que permitirá ampliar el alcance del programa durante las próximas dos semanas.

La logística prevé la confección y entrega de hasta 200 anteojos por día, posibilitando que muchos estudiantes accedan a su corrección óptica en el momento.