El hospital de Buta Ranquil ya funciona como centro regional

El gobernador Rolando Figueroa inauguró este miércoles la ampliación del Hospital de Buta Ranquil, una obra que incorporó 1.697 metros cuadrados y sumó por primera vez servicios críticos de complejidad III-B, con internación, laboratorio y radiología de baja complejidad. El establecimiento pasará a ser el centro de referencia para todo el norte neuquino.

Los trabajos habían quedado paralizados en octubre de 2023 con un avance del 72,74% y se reactivaron el 15 de noviembre de 2024. La finalización permitió habilitar nuevas prestaciones y ampliar la capacidad de atención en una zona alejada de los grandes centros urbanos.

Durante el acto, Figueroa sostuvo que la obra “representa una deuda histórica con la región” y remarcó la importancia de orientar la inversión pública a infraestructura estratégica para reducir desigualdades territoriales.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, afirmó que el hospital está diseñado para “dar respuesta a todo el norte neuquino” y destacó la mejora en las condiciones laborales del personal y en la calidad de las prestaciones.

La ampliación demandó una inversión de $2.529.317.494,16, según el contrato renegociado en diciembre de 2023. La obra fue ejecutada por la UTE MCON S.A. – ARCO S.R.L.

El proyecto se desarrolló en dos etapas e incorporó guardia, internación, obstetricia, esterilización y áreas de diagnóstico, además de infraestructura integral con sistemas eléctricos, gases médicos, climatización y conectividad tecnológica.

La nueva estructura fortalece la Región Sanitaria de Vaca Muerta, un área con crecimiento poblacional e industrial que requería mayor capacidad de atención y servicios de internación en cercanía.