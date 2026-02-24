Newsletter
martes, febrero 24, 2026
Picún Leufú fumiga por plaga de chinches

SALUD
Redacción
La Municipalidad de Picún Leufú realizará una fumigación preventiva contra la chinche del arce luego de detectar una proliferación significativa en distintos sectores de la localidad, con foco en calle 27 de Abril y avenida 9 de Julio.

El operativo se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero desde las 8:30, con la aplicación de productos no tóxicos y seguros para personas y mascotas, según se informó oficialmente tras la evaluación sanitaria y ambiental.

Desde el área de Ambiente indicaron que, si bien esta especie no transmite enfermedades, su acumulación masiva genera inconvenientes en espacios públicos y viviendas, por lo que se definió una intervención puntual en las zonas más afectadas y sectores aledaños.

Como medida preventiva, se solicitó a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas durante la aplicación y evitar circular por el área mientras se desarrollen las tareas.

Salud adelantó la vacunación antigripal al 9 de marzo
