martes, febrero 24, 2026
Salud adelantó la vacunación antigripal al 9 de marzo

SALUD
Redacción
1 min.lectura

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que la campaña de vacunación antigripal 2026 comenzará el 9 de marzo en todo el país, varias semanas antes del calendario habitual, con el objetivo de aumentar la cobertura antes del pico invernal.

La decisión se tomó tras la detección de una nueva variante de influenza H3N2 (subclado K) y el inicio temprano de la circulación de virus respiratorios, un escenario que en los últimos años incrementó la demanda sobre el sistema sanitario.

Para garantizar la implementación, el Estado nacional adquirió 8.160.000 dosis, que serán distribuidas en las 24 jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que cada provincia definirá vacunatorios y cronograma de aplicación.

El esquema incluye dosis para personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, vacunas adyuvantadas para mayores de 65 y presentaciones pediátricas para niños de 6 a 24 meses.

La campaña es gratuita y está dirigida a personal de salud, embarazadas, puérperas, mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses y personas con enfermedades crónicas. Desde la cartera sanitaria advirtieron que la baja cobertura registrada en años anteriores, especialmente en adultos mayores, incrementa el riesgo de internaciones durante el invierno.

Prepagas aumentan hasta 3,2% en marzo
Picún Leufú fumiga por plaga de chinches
