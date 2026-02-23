Prepagas aumentan hasta 3,2% en marzo

Las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que en marzo aplicarán aumentos de hasta 3,2% en las cuotas, con valores cargados en el sistema de la Superintendencia de Servicios de Salud que, en la mayoría de los casos, vuelven a ubicarse por encima de la inflación de enero (2,9%) medida por el INDEC.

El ajuste impactará en el presupuesto de los usuarios en un escenario de subas sostenidas en servicios esenciales y también alcanzará, en algunos planes, a los copagos de consultas y prácticas médicas.

Entre las firmas que ya comunicaron los nuevos valores se encuentran Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé, Omint y Avalian, con incrementos del 2,9% al 3,2%, mientras que OSDE aplicará subas de entre 2,4% y 2,9% según el plan.

En términos interanuales, las cuotas acumulan alzas superiores al 28%, en línea con la evolución de los costos del sistema.

Desde el sector atribuyen las actualizaciones al encarecimiento de insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados, en un esquema que permite revisiones más frecuentes.

En paralelo, la Confederación Farmacéutica Argentina advirtió sobre riesgo de desabastecimiento de medicamentos si no se regularizan los pagos atrasados de obras sociales y prepagas, lo que suma presión a la cadena de financiamiento sanitario.