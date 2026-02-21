Formulan cargos por homicidio culposo contra cuatro médicas

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra A.P., N.M., L.G. y E.S.M., profesionales del Hospital Castro Rendón, por la muerte de una recién nacida ocurrida el 21 de enero de 2023 en la ciudad de Neuquén, en el marco de la atención de un embarazo de 39 semanas de gestación.

La fiscalía les atribuyó haber actuado con impericia, negligencia y falta de diligencia durante la asistencia obstétrica y neonatal, mediante una secuencia de omisiones, intervenciones contrarias a los protocolos y deficiencias en los registros clínicos, que derivaron en un cuadro de sufrimiento fetal agudo con aspiración de líquido meconial, evolución a encefalopatía neonatal y falla multiorgánica, y el posterior fallecimiento de la bebé en el centro de salud.

En la imputación se sostuvo que A.P., médica ginecóloga responsable de la cesárea, habría indicado la finalización del embarazo por inducción sin causa obstétrica que lo justificara, omitido el monitoreo fetal intraparto durante más de tres horas, y confeccionado el parte quirúrgico en forma tardía y con registros incompletos.

A N.M., licenciada en obstetricia, se le reprochó la administración de oxitocina sin control fetal simultáneo, el incumplimiento de protocolos de seguridad y la ausencia de constancias escritas sobre la evolución fetal.

Respecto de L.G., médica pediatra a cargo de la recepción neonatal, la acusación indicó que, pese a recibir a la recién nacida con depresión grave y aspiración meconial, no habría realizado maniobras avanzadas de reanimación ni dispuesto su traslado inmediato a terapia intensiva neonatal, además de omitir los registros correspondientes.

En relación con E.S.M., licenciada en obstetricia, se le atribuyó la falta de controles materno-fetales en un período crítico, la omisión de informar anomalías detectadas y la inexistencia de registros de su actuación.

Los hechos fueron calificados como homicidio culposo en carácter de coautoras, conforme a los artículos 84 y 45 del Código Penal.

La jueza de garantías Natalia Pelosso tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la fiscalía y dio inicio a la etapa de investigación penal preparatoria.