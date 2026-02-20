Indagan a Tapia y restringen sus viajes al exterior

Newsletter
viernes, febrero 20, 2026
JUDICIALESNACIONALES
Redacción
La Justicia prohibió la salida del país a Claudio “Chiqui” Tapia en el marco de una causa por presunta evasión impositiva que investiga maniobras por $19.000 millones y que también involucra al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ambos citados a declaración indagatoria para los primeros días de marzo.

La resolución judicial fija que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá presentarse el jueves 5 de marzo, mientras que el tesorero lo hará el viernes 6, en una etapa clave del expediente que busca determinar responsabilidades en el manejo de obligaciones fiscales.

La medida genera impacto institucional en el fútbol argentino porque se produce a cuatro meses del inicio del Mundial, un período en el que la conducción de la AFA tiene un rol central en la planificación deportiva y logística del seleccionado nacional.

El caso se encuentra en plena instancia judicial y, hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales de los dirigentes involucrados. La investigación continúa con la recolección de pruebas y el análisis de la documentación contable incorporada al expediente.

