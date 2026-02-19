Conciliación obligatoria: advierten a gremios por paros

El Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, intimó a los gremios La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) a no realizar medidas de fuerza mientras se encuentra vigente la conciliación obligatoria.

Según el comunicado oficial, cualquier acción directa durante este período será considerada una violación a la normativa laboral, ya que la instancia administrativa continúa en trámite.

Desde la cartera nacional señalaron que el objetivo de la medida es garantizar la continuidad de los servicios de transporte y avanzar en una resolución del conflicto dentro del marco legal.

La decisión se da en un escenario de tensión gremial y busca evitar nuevas interrupciones mientras siguen las negociaciones entre las partes.