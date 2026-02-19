Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, febrero 19, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Conciliación obligatoria: advierten a gremios por paros

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, intimó a los gremios La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) a no realizar medidas de fuerza mientras se encuentra vigente la conciliación obligatoria.

Según el comunicado oficial, cualquier acción directa durante este período será considerada una violación a la normativa laboral, ya que la instancia administrativa continúa en trámite.

Desde la cartera nacional señalaron que el objetivo de la medida es garantizar la continuidad de los servicios de transporte y avanzar en una resolución del conflicto dentro del marco legal.

La decisión se da en un escenario de tensión gremial y busca evitar nuevas interrupciones mientras siguen las negociaciones entre las partes.

Previous article
El Gobierno enviará nueva ley universitaria
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Tecnología en oferta para el inicio de clases

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Con la vuelta a clases cada vez más cerca,...

Neuquén incorpora el upstream al régimen RIGI

ENERGIA 0
Las inversiones vinculadas al upstream de gas y petróleo...

Boleto gratuito para estudiantes del Instituto Vaca Muerta

LA CIUDAD 0
El intendente Mariano Gaido anunció que los estudiantes del...

Más leídos

Tecnología en oferta para el inicio de clases

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Con la vuelta a clases cada vez más cerca,...

Neuquén incorpora el upstream al régimen RIGI

ENERGIA 0
Las inversiones vinculadas al upstream de gas y petróleo...

Boleto gratuito para estudiantes del Instituto Vaca Muerta

LA CIUDAD 0
El intendente Mariano Gaido anunció que los estudiantes del...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.