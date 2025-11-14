Vinos con Destino: Neuquén llega a Asunción

El 19 de noviembre, la provincia del Neuquén formará parte del evento Vinos con Destino: Enoturismo argentino en Paraguay, una propuesta que reunirá a referentes del sector para promocionar las rutas del vino del país. La actividad se desarrollará en el Gran Hotel del Paraguay, en Asunción, con apoyo de la Cancillería y la Embajada Argentina.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Turismo, Bodegas de Argentina, Wines of Argentina y la aerolínea Paranair. Durante el encuentro, los Entes Provinciales de Turismo presentarán su oferta gastronómica y enoturística, además de novedades vinculadas al alojamiento y las actividades recreativas.

Neuquén participará mostrando su Camino del Vino, un corredor que destaca por la calidad de sus valles y mesetas patagónicas, donde la amplitud térmica favorece vinos de colores intensos, aromas definidos y excelente estructura.

Las localidades de San Patricio del Chañar, Senillosa, Añelo y Chos Malal conforman la base del desarrollo vitivinícola neuquino, con bodegas y pequeños emprendimientos que impulsan la identidad regional. La ruta también integra visitas a museos paleontológicos, donde se exhiben réplicas de los fósiles más representativos de la zona, combinando naturaleza, producción y patrimonio científico.