Capacitación en Villa Traful para futuros prestadores de cabalgatas

Durante el fin de semana se desarrolló en Villa Traful una nueva instancia del Curso de Formación en Cabalgatas, que combina teoría y práctica. La capacitación comenzó en septiembre y se extenderá hasta los primeros días de diciembre, con la participación de unos 20 aspirantes provenientes de distintas localidades.

Las clases estuvieron a cargo de María Loreto Campbell, prestadora local, quien brindó contenidos sobre manejo de equinos, seguridad, conocimiento del terreno y estrategias de guiado. Tras la parte teórica, los participantes realizaron una práctica de campo para aplicar lo aprendido.

El programa busca brindar herramientas básicas para gestionar la habilitación como prestador de cabalgatas, conforme a la Resolución MINTUR 437/2024, que creó el Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas.

La propuesta es organizada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, junto a la Comisión de Fomento de Villa Traful y la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue.