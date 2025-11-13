spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, noviembre 13, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Capacitación en Villa Traful para futuros prestadores de cabalgatas

TURISMO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Durante el fin de semana se desarrolló en Villa Traful una nueva instancia del Curso de Formación en Cabalgatas, que combina teoría y práctica. La capacitación comenzó en septiembre y se extenderá hasta los primeros días de diciembre, con la participación de unos 20 aspirantes provenientes de distintas localidades.

Las clases estuvieron a cargo de María Loreto Campbell, prestadora local, quien brindó contenidos sobre manejo de equinos, seguridad, conocimiento del terreno y estrategias de guiado. Tras la parte teórica, los participantes realizaron una práctica de campo para aplicar lo aprendido.

El programa busca brindar herramientas básicas para gestionar la habilitación como prestador de cabalgatas, conforme a la Resolución MINTUR 437/2024, que creó el Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas.

La propuesta es organizada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, junto a la Comisión de Fomento de Villa Traful y la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue.

Previous article
Senderismo entre volcanes y fósiles
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

El potencial de la computación cuántica, tema central del Tech Day

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
La reciente jornada Tech Day, realizada en Neuquén, reunió...

Vista invertirá US$ 4.500 millones para ampliar su producción en Vaca Muerta

ENERGIA 0
La petrolera Vista Energy anunció una inversión de US$...

La inflación en Neuquén fue del 2,7% en octubre

NEUQUÉN 0
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén...

Más leídos

El potencial de la computación cuántica, tema central del Tech Day

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
La reciente jornada Tech Day, realizada en Neuquén, reunió...

Vista invertirá US$ 4.500 millones para ampliar su producción en Vaca Muerta

ENERGIA 0
La petrolera Vista Energy anunció una inversión de US$...

La inflación en Neuquén fue del 2,7% en octubre

NEUQUÉN 0
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.