Senderismo entre volcanes y fósiles

El Alto Neuquén vuelve a sorprender con nuevas propuestas que combinan turismo, historia y geología. El próximo 23 de noviembre, se realizará una travesía por un sendero ancestral en el Cajón de Huentrai-Co, cerca de Buta Ranquil, donde los visitantes podrán conocer rocas volcánicas, fósiles marinos y huellas de crianceros.

La jornada, de unos 10 kilómetros, comenzará en la Oficina de Informes Turísticos local. El recorrido incluirá una interpretación panorámica del macizo del Tromen y de una barda con fósiles marinos de la Cuenca Neuquina, donde se observan braquiópodos, bivalvos y crinoideos.

Luego, se avanzará en vehículos particulares hasta El Ciénago, punto desde el cual se inicia la caminata hacia la Cueva del Toro. Más adelante, en El Sauce, se podrán apreciar formaciones volcánicas, vistas del Tromen y la Sierra de Reyes, además de construcciones crianceras y obras hídricas locales.

El trayecto continúa hacia las nacientes del Arroyo Huentrai-Co, dentro de la Reserva Natural Hídrica, donde se compartirán mates y relatos sobre los antiguos habitantes del lugar. Desde allí, los excursionistas ingresarán al Cajón de Huentrai-Co, donde verán aleros habitados ancestralmente, hoy usados por crianceros, junto a impactantes geoformas y un arroyo de montaña.

Al mediodía, el grupo regresará a El Ciénago para disfrutar un chivito del norte neuquino. Por la tarde, se visitarán los Cráteres de Michico y los Ríos de Lava, con explicaciones sobre los procesos volcánicos que dieron forma a ese paisaje.

El retorno está previsto para las 16 horas, nuevamente en la Oficina de Informes Turísticos.

Para inscribirse o recibir más información, se puede contactar al guía habilitado Eduardo Vega (Licenciado en Ciencias Geológicas) al WhatsApp 2942-556757, por Instagram o Facebook @GeosenderosNeuquen, o al correo neuquino.vega@gmail.com.