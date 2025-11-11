spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 11, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Senderismo entre volcanes y fósiles

TURISMO
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Alto Neuquén vuelve a sorprender con nuevas propuestas que combinan turismo, historia y geología. El próximo 23 de noviembre, se realizará una travesía por un sendero ancestral en el Cajón de Huentrai-Co, cerca de Buta Ranquil, donde los visitantes podrán conocer rocas volcánicas, fósiles marinos y huellas de crianceros.

La jornada, de unos 10 kilómetros, comenzará en la Oficina de Informes Turísticos local. El recorrido incluirá una interpretación panorámica del macizo del Tromen y de una barda con fósiles marinos de la Cuenca Neuquina, donde se observan braquiópodos, bivalvos y crinoideos.

Luego, se avanzará en vehículos particulares hasta El Ciénago, punto desde el cual se inicia la caminata hacia la Cueva del Toro. Más adelante, en El Sauce, se podrán apreciar formaciones volcánicas, vistas del Tromen y la Sierra de Reyes, además de construcciones crianceras y obras hídricas locales.

El trayecto continúa hacia las nacientes del Arroyo Huentrai-Co, dentro de la Reserva Natural Hídrica, donde se compartirán mates y relatos sobre los antiguos habitantes del lugar. Desde allí, los excursionistas ingresarán al Cajón de Huentrai-Co, donde verán aleros habitados ancestralmente, hoy usados por crianceros, junto a impactantes geoformas y un arroyo de montaña.

Al mediodía, el grupo regresará a El Ciénago para disfrutar un chivito del norte neuquino. Por la tarde, se visitarán los Cráteres de Michico y los Ríos de Lava, con explicaciones sobre los procesos volcánicos que dieron forma a ese paisaje.

El retorno está previsto para las 16 horas, nuevamente en la Oficina de Informes Turísticos.
Para inscribirse o recibir más información, se puede contactar al guía habilitado Eduardo Vega (Licenciado en Ciencias Geológicas) al WhatsApp 2942-556757, por Instagram o Facebook @GeosenderosNeuquen, o al correo neuquino.vega@gmail.com.

Previous article
Meliá y Lionel Messi expanden su marca con un resort en Bariloche
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Amazon expande su presencia global y llega con Bazaar al país

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Amazon comenzó oficialmente su desembarco en Argentina con la...

Santilli jura como ministro del Interior y se reúne con gobernadores

POLITICA 0
El presidente Javier Milei tomará juramento el próximo martes...

Figueroa presentó el presupuesto 2026 ante la Legislatura

ECONOMÍA 0
El gobernador Rolando Figueroa encabezó una reunión con representantes...

Más leídos

Amazon expande su presencia global y llega con Bazaar al país

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Amazon comenzó oficialmente su desembarco en Argentina con la...

Santilli jura como ministro del Interior y se reúne con gobernadores

POLITICA 0
El presidente Javier Milei tomará juramento el próximo martes...

Figueroa presentó el presupuesto 2026 ante la Legislatura

ECONOMÍA 0
El gobernador Rolando Figueroa encabezó una reunión con representantes...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.