Meliá y Lionel Messi expanden su marca con un resort en Bariloche

San Carlos de Bariloche sumará un nuevo ícono al turismo de lujo con la llegada de The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez, un exclusivo desarrollo hotelero que la cadena internacional Meliá Hotels International construirá junto al lago Gutiérrez, en el predio donde funcionó el histórico establecimiento El Retorno.

El proyecto cobra relevancia porque el holding Meliá tiene como socio en otros emprendimientos a Lionel Messi, tras asumir la gestión de la cadena hotelera MiM, propiedad del astro argentino. Desde el 1° de noviembre, los seis hoteles boutique de MiM, ubicados en España y Andorra, se incorporaron a la marca de lujo The Meliá Collection.

El nuevo complejo barilochense integrará esa línea premium, que reúne establecimientos de alta categoría con una fuerte identidad local. Con apertura prevista para 2028, ofrecerá 99 habitaciones y 48 residencias exclusivas, con diseño sostenible y vistas privilegiadas al Parque Nacional Nahuel Huapi.

La iniciativa apunta a fortalecer la presencia de Meliá en destinos estratégicos de Latinoamérica y posicionar a Bariloche como un destino premium de la Patagonia, combinando lujo, naturaleza y experiencias personalizadas.