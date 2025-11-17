spot_img
lunes, noviembre 17, 2025
Latam retoma el vuelo Neuquén–Santiago desde marzo 2026

TURISMO
Redacción
Neuquén volverá a contar con un vuelo internacional después de seis años. La empresa Latam confirmó que retomará la ruta entre Neuquén y Santiago de Chile a partir de marzo de 2026, un servicio que dejará habilitada la venta de pasajes desde este martes.

La proyección inicial estima un movimiento superior a 25.000 pasajeros anuales, lo que permitirá a los viajeros acceder de forma directa al aeropuerto Arturo Merino Benítez, principal centro de conexiones de la compañía. Desde allí se podrá enlazar con 31 destinos internacionales en América, Europa y Oceanía.

Latam había interrumpido sus operaciones en la capital neuquina en junio de 2019, y ahora retoma la ruta con el objetivo de fortalecer el corredor aéreo patagónico. El regreso del servicio ampliará la oferta para el turismo, los viajes corporativos y los eventos sectoriales, en un aeropuerto que continúa sumando infraestructura y rutas de cabotaje en expansión.

Vinos con Destino: Neuquén llega a Asunción
