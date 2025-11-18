Villa La Angostura siente el impacto del turismo al exterior

A pocas semanas del inicio del verano, un período clave para Villa La Angostura, el sector hotelero muestra una creciente preocupación por el bajo nivel de consultas y reservas. Mientras enero suele alcanzar picos cercanos al 90 %, el panorama actual se mantiene muy por debajo de ese histórico.

Los prestadores siguen con atención la evolución de las búsquedas. La incertidumbre económica, la baja del turismo internacional y la competencia de destinos extranjeros más accesibles generan un escenario desafiante.

En el sector confían en que, como ocurre cada temporada, las decisiones de viaje se aceleren a último momento. Sin embargo, el piso inicial es bajo y obliga a reforzar la promoción para sostener un verano que siempre fue uno de los motores económicos de la localidad.

El licenciado Gabriel Czajkovski, fiscalizador de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, explicó que la caída es significativa. “Si lo comparamos con la misma fecha del año pasado, estamos muy bajos. En general no llegamos ni al 30 %”, señaló.

La preocupación aumenta por el impacto de la diferencia cambiaria, que desalienta la llegada de turistas extranjeros. No se espera que se repita el flujo habitual proveniente de Chile, Brasil y otros mercados internacionales. A eso se suma el crecimiento de argentinos que eligen viajar al exterior, impulsados por promociones aéreas y un tipo de cambio que, en muchos casos, vuelve más accesible salir del país que optar por destinos internos.

Este corrimiento de la demanda hacia el exterior complica aún más la proyección del verano 2025-2026.

Czajkovski indicó que los establecimientos ya lanzaron acciones propias para dinamizar la demanda. “Cada hospedaje lanzó sus promociones, y desde la Asociación de Hoteles reforzamos la difusión en nuestra web VisiteAngostura.com”, explicó.

Datos recientes respaldan esta tendencia: Brasil recibió entre enero y octubre casi 8 millones de turistas internacionales, un récord histórico. La Argentina continúa como principal país emisor, con casi 3 millones de viajeros en ese período, lo que representa un aumento del 85 % respecto de 2024. Según el INDEC, Brasil y Chile fueron en septiembre los destinos preferidos entre los argentinos.