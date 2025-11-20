spot_img
La low cost Plus Ultra ampliará su oferta hacia Argentina

TURISMO
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

La aerolínea española Plus Ultra fue autorizada este jueves por el Gobierno nacional a operar la ruta entre Buenos Aires y Madrid, una decisión que suma un nuevo competidor al tráfico aéreo entre ambas capitales. La compañía se incorporará a un mercado donde ya operan Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa.

La medida quedó oficializada en la Disposición 40/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se habilita a la empresa a ofrecer servicios regulares y no regulares de pasajeros y cargas, en ambos sentidos de la ruta.

Al tratarse de una low cost, Plus Ultra lanzó tarifas desde US$930 ida y vuelta con equipaje incluido y desde US$2780 en clase ejecutiva.

Durante 2024, los precios en temporada alta superaron los US$1600 ida y vuelta en clase económica, un valor que podría moderarse con la incorporación de un nuevo jugador.

La ruta tendrá dos frecuencias semanales, aunque la compañía anticipó que en julio podrían aumentar a cuatro según la demanda y la disponibilidad de flota.

Fundada en 2011 por exdirectivos de Air Madrid, Plus Ultra inició un plan de expansión regional que incluye la compra de dos Airbus A330 y el refuerzo de sus operaciones de largo alcance.

Buenos Aires se convierte así en el quinto destino de la aerolínea en América Latina, donde ya vuela a Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Caracas. Con esta incorporación, la empresa suma ocho rutas regulares, además de vuelos chárter y servicios de leasing.

Previous article
Villa La Angostura siente el impacto del turismo al exterior
Redacción
Redacción

