spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, noviembre 21, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Termas de Copahue abre con precios congelados y beneficios

TURISMO
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Las termas de Copahue abrirán este 20 de noviembre con precios congelados, iguales a los de la temporada pasada, y con una promoción especial que ofrecerá servicios de enfermería, vapor y Laguna del Chancho sin costo entre el 1 y el 3 de diciembre. La medida forma parte de Termas Primavera, el programa que apunta a extender el calendario turístico del destino.

El anuncio fue realizado por el Ente Provincial de Termas, que destacó el trabajo conjunto con el municipio de Caviahue Copahue, organismos provinciales y el sector privado, integrado por hoteleros, gastronómicos y prestadores turísticos.

Tras una temporada invernal récord, en la que el producto Termas Nieve triplicó la cantidad de visitantes respecto de 2024, Copahue se consolida como uno de los destinos termales más importantes del país. La apertura en noviembre busca mantener el movimiento también en primavera.

Según el presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, la presencia permanente del personal durante el invierno permitió avanzar en obras que facilitaron la apertura progresiva del complejo. “Queremos que cada vez más turistas conozcan y disfruten del poder sanador de Copahue”, expresó.

Tarifas del 1 al 15 de diciembre

Los valores se mantienen sin cambios. Entre ellos, se destacan:

Consulta médica $17.600
Enfermería $7.200
Inmersión $14.500
Hidromasaje $20.500
Hidropulsor $28.500
Vapor $14.500
Laguna del Chancho $14.500
Fangoterapia total $27.000
Fangoterapia local $13.500

En rehabilitación asistida:
Kinesiología $12.100, fisioterapia $12.100, Hubbard con kinesiología $24.600.

En dermatología:
Oclusivos $13.500, Jornada Media $23.600, Jornada Completa $32.800.

En gimnasio:
Pase diario $6.000, semanal $17.900, mensual residente $26.000, mensual no residente $29.500.

El Circuito Termal cuesta $45.000 para mayores y $22.400 para menores. El circuito familiar, $100.300. El Fango Termal de 250 g, $25.000.

Beneficios: 50 por ciento de descuento para jubilados y pensionados, ingreso sin cargo para menores de 1 a 5 años y 30 por ciento de descuento para residentes en todas las prestaciones, excepto hidropulsor.

Con precios accesibles y un calendario ampliado, Copahue proyecta una primavera de alta demanda y un atractivo turístico reforzado para esta nueva etapa.

Previous article
La low cost Plus Ultra ampliará su oferta hacia Argentina
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Operativo de tránsito por el fin de semana XL

POLICIALES 0
La Policía de Neuquén puso en marcha este jueves...

Prepagas aplicarán aumentos de hasta 2,85% desde diciembre

SALUD 0
Las empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos que...

Tensión en Junín de los Andes por el traslado de la Escuela 153

NEUQUÉN 0
La Escuela Primaria 153 de Junín de los Andes...

Más leídos

Operativo de tránsito por el fin de semana XL

POLICIALES 0
La Policía de Neuquén puso en marcha este jueves...

Prepagas aplicarán aumentos de hasta 2,85% desde diciembre

SALUD 0
Las empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos que...

Tensión en Junín de los Andes por el traslado de la Escuela 153

NEUQUÉN 0
La Escuela Primaria 153 de Junín de los Andes...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.