Termas de Copahue abre con precios congelados y beneficios

Las termas de Copahue abrirán este 20 de noviembre con precios congelados, iguales a los de la temporada pasada, y con una promoción especial que ofrecerá servicios de enfermería, vapor y Laguna del Chancho sin costo entre el 1 y el 3 de diciembre. La medida forma parte de Termas Primavera, el programa que apunta a extender el calendario turístico del destino.

El anuncio fue realizado por el Ente Provincial de Termas, que destacó el trabajo conjunto con el municipio de Caviahue Copahue, organismos provinciales y el sector privado, integrado por hoteleros, gastronómicos y prestadores turísticos.

Tras una temporada invernal récord, en la que el producto Termas Nieve triplicó la cantidad de visitantes respecto de 2024, Copahue se consolida como uno de los destinos termales más importantes del país. La apertura en noviembre busca mantener el movimiento también en primavera.

Según el presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, la presencia permanente del personal durante el invierno permitió avanzar en obras que facilitaron la apertura progresiva del complejo. “Queremos que cada vez más turistas conozcan y disfruten del poder sanador de Copahue”, expresó.

Tarifas del 1 al 15 de diciembre

Los valores se mantienen sin cambios. Entre ellos, se destacan:

Consulta médica $17.600

Enfermería $7.200

Inmersión $14.500

Hidromasaje $20.500

Hidropulsor $28.500

Vapor $14.500

Laguna del Chancho $14.500

Fangoterapia total $27.000

Fangoterapia local $13.500

En rehabilitación asistida:

Kinesiología $12.100, fisioterapia $12.100, Hubbard con kinesiología $24.600.

En dermatología:

Oclusivos $13.500, Jornada Media $23.600, Jornada Completa $32.800.

En gimnasio:

Pase diario $6.000, semanal $17.900, mensual residente $26.000, mensual no residente $29.500.

El Circuito Termal cuesta $45.000 para mayores y $22.400 para menores. El circuito familiar, $100.300. El Fango Termal de 250 g, $25.000.

Beneficios: 50 por ciento de descuento para jubilados y pensionados, ingreso sin cargo para menores de 1 a 5 años y 30 por ciento de descuento para residentes en todas las prestaciones, excepto hidropulsor.

Con precios accesibles y un calendario ampliado, Copahue proyecta una primavera de alta demanda y un atractivo turístico reforzado para esta nueva etapa.