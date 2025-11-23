spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, noviembre 23, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Villa Pehuenia confirma la Calvario Race Dos Naciones

DEPORTESTURISMO
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Municipalidad de Villa Pehuenia confirmó que la Calvario Race 2026 tendrá una edición binacional, integrando circuitos de Argentina y Chile bajo el nombre Calvario Race Dos Naciones. El anuncio se realizó durante la charla técnica oficial, en un encuentro encabezado por la organización y autoridades locales.

En ese marco se detalló el acuerdo con el municipio chileno de Lonquimay y su alcalde Eduardo Yáñez Rivas, un paso que permitirá unificar recorridos, corredores y logística a ambos lados de la cordillera. Desde el Ejecutivo pehuenense destacaron que la alianza representa un avance estratégico para el deporte y el turismo cordillerano, ya que proyecta a la competencia hacia un nuevo nivel de desarrollo regional.

Previous article
Colapinto criticó los fuegos artificiales y desató debate
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Milei designa nueva ministra de Seguridad

POLITICA 0
El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva asumirá...

Neuquén reduce Ingresos Brutos para 43.700 contribuyentes

ECONOMÍA 0
El gobernador Rolando Figueroa anunció una reducción del impuesto...

Altas temperaturas: alertan por riesgo de golpe de calor

SALUD 0
Aunque todavía falta un mes para el verano, este...

Más leídos

Milei designa nueva ministra de Seguridad

POLITICA 0
El presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva asumirá...

Neuquén reduce Ingresos Brutos para 43.700 contribuyentes

ECONOMÍA 0
El gobernador Rolando Figueroa anunció una reducción del impuesto...

Altas temperaturas: alertan por riesgo de golpe de calor

SALUD 0
Aunque todavía falta un mes para el verano, este...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.