Villa Pehuenia confirma la Calvario Race Dos Naciones

La Municipalidad de Villa Pehuenia confirmó que la Calvario Race 2026 tendrá una edición binacional, integrando circuitos de Argentina y Chile bajo el nombre Calvario Race Dos Naciones. El anuncio se realizó durante la charla técnica oficial, en un encuentro encabezado por la organización y autoridades locales.

En ese marco se detalló el acuerdo con el municipio chileno de Lonquimay y su alcalde Eduardo Yáñez Rivas, un paso que permitirá unificar recorridos, corredores y logística a ambos lados de la cordillera. Desde el Ejecutivo pehuenense destacaron que la alianza representa un avance estratégico para el deporte y el turismo cordillerano, ya que proyecta a la competencia hacia un nuevo nivel de desarrollo regional.