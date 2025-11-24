San Martín ajusta tarifas con pedido de prudencia

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, anticipó que el tarifario de verano todavía no está definido, ya que el municipio continúa trabajando en su elaboración. Según explicó, el actual escenario económico ofrece “un poco más de estabilidad”, lo que permite avanzar sin apuros y con parámetros más claros.

El jefe comunal pidió moderación a los prestadores frente a la próxima temporada y remarcó que los precios fuera de escala pueden desalentar al turista. Recordó que la recesión de mayo y junio, sumada a la falta de nieve, fue un indicio de cómo se resiente la actividad cuando la economía se complica.

Saloniti señaló que mantiene diálogo constante con el sector turístico y gastronómico, y que la mayoría coincide en la necesidad de actuar con equilibrio. “Hoy no hay mucha liquidez y el visitante mira varias alternativas. Con un tipo de cambio que vuelve al exterior más competitivo, ser razonables es clave para atraer público”, afirmó.

También advirtió que no es momento de intentar recuperar en verano lo perdido en invierno, porque los precios excesivos pueden afectar la fidelidad del visitante. “Si te pasás, la gente viene una vez y después no vuelve”, señaló.

Para cerrar, insistió en que el desafío es cuidar al turista y sostener la buena imagen del destino. Dijo que en años de alta afluencia puede haber mayor margen, pero que hoy la prioridad es actuar con criterio para garantizar que el visitante regrese.