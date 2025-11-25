CAME reportó suba del turismo y mayor impacto económico

El fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un fuerte movimiento turístico en todo el país. Según un relevamiento de CAME, viajaron 1.694.000 personas, lo que representa un aumento del 21% interanual.

La extensión del descanso a cuatro días, uno más que en 2024, impulsó el flujo turístico y fortaleció el impacto económico. En total, los visitantes gastaron $355.789 millones, un 34% más en términos reales que el año pasado.

La estadía promedio fue de 2,3 noches, un 15% superior a la del mismo fin de semana de 2024, cuando el feriado fue de tres días. CAME destacó que el buen clima, la agenda cultural y la extensión del feriado favorecieron la movilidad.

El gasto promedio diario por persona fue de $91.317, un 3,7% menos en términos reales, lo que refleja un consumo más moderado, aunque sostenido en rubros esenciales como gastronomía, alojamiento y transporte.

Destinos más elegidos: Mar del Plata volvió a liderar, seguida por Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las termas de Entre Ríos. En la Patagonia se destacaron Bariloche, El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos. También crecieron Tandil y los principales destinos del norte como Salta y Tucumán.

En lo que va del año, se acumulan siete fines de semana largos, con 11.964.940 turistas y un movimiento económico total de $2.722.208 millones.